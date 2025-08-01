Палочка-мисвак оказалась не такой полезной, как зубная щетка и паста

Мисвак, который также называется сиваком, — средство для очистки зубов, популярное на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Некоторые люди и в наше время используют его, однако почетный президент Стоматологической ассоциации России, директор НИИАМС, врач-стоматолог Владимир Садовский рассказал, что инструмент не так эффективен, как паста и зубная щетка, сообщает Общественная Служба Новостей .

Мисвак создают из корней и веток дерева арак. Очищенную от коры палочку жуют, она делится на множество волокон, создающих некое подобие щетки. После этого предметом чистят зубы.

Садовский рассказал, что в Саудовской Аравии исследовали школьников с одним или более случаев кариеса во рту. По итогам проверки статистически не заметили, что использование мисвака помогает снизить вероятность его появления.

При этом по количеству высеянных микробов эффективность у пасты, щетки и зубной нити суммарно получилась выше, чем у мисвака. Также известно, что он практически не оказывает влияния на грамотрицательные бактерии.

Еще волокна веточки плохо очищают промежутки между зубами, могут нанести вред десне. Также мисвак жесткий и долго жевать его опасно, поскольку есть вероятность повредить височно-нижечелюстные суставы, добавил стамотолог.