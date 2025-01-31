Паллиативная медпомощь оказывается в Подмосковье людям с гипертонической болезнью

Паллиативная помощь оказывается людям с различными прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями. Основанием для начала паллиативного лечения выступает тот факт, что возможности радикального лечения исчерпаны, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К сожалению, не все заболевания поддаются такой терапии, — прокомментировала сотрудник координационного центра паллиативной помощи Московской области Ирина Аристархова. — Например, гипертоническая болезнь практически неизлечима. Современные гипотензивные препараты при регулярном приеме позволяют контролировать уровень давления и избегать тяжелых осложнений, но само заболевание продолжает прогрессировать, быстро или медленно — будет зависеть не только от дисциплинированности пациента, но и от его генетических и физиологических особенностей. Состояние сосудов человека с гипертонической болезнью настолько меняется, что возникает хроническая ишемия (снижение кровообращения) важных органов-мишеней — головного мозга и сердца».

По словам специалиста, появляются сопутствующие заболевания и осложнения. Возникает органная недостаточность нарастает нехватка питания кислородом тканей. В этот момент пациент становится паллиативным, так как ему необходим комплекс поддерживающей терапии.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.