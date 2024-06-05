Палеев: в РФ тестируют препарат для лечения мерцательной аритмии

Фармацевтика в России активно развивается. Сейчас, например, идет тестирование препарата для лечения мерцательной аритмии сердца, сообщил корреспонденту РИАМО первый заместитель гендиректора НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова, член-корреспондент РАН Филлип Палеев.

Палеев добавил, что сейчас в НМИЦ кардиологии проходит II фаза клинических испытаний таблетированной формы препарата «Рефралон» для лечения пациентов с мерцательной аритмией.

«Этот препарат был разработан в НМИЦ кардиологии и уже более 10 лет используется для лечения внезапных приступов мерцательной аритмии. Он показал свою высокую эффективность. Сейчас мы испытываем таблетированную форму препарата, которая позволит пациентам с приступами мерцательной аритмии долго удерживать синусовый ритм», — отметил Палеев.

Профессор обратил внимание, что это оригинальный российский препарат.

«Через год он должен появиться в форме таблеток в аптеках и сможет конкурировать с препаратами иностранного производства», — заявил Палеев.

Член-корреспондент РАН сделал акцент на том, что импортозамещение в медицине — это стратегическое направление. Параллельно импортозамещению идет серьезная работа по созданию оригинальных лекарственных препаратов.

«Все критически значимые для российского здравоохранения препараты и расходные материалы находятся под пристальным контролем Минздрава и Минпромторга России. Каких-то существенных проблем с лекарствами или с расходным материалом в реальной клинической практике мы не испытываем», — сказал Палеев.

По его словам, медицинские организации России активно наращивают использование продукции российских производителей, а также более широко стали использовать продукцию из стран ЕАЭС, Азии и Китая.