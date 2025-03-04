Ожирение и продолжительность жизни: как лишний вес влияет на здоровье?

Ожирение — один из факторов, сокращающих продолжительность жизни, поскольку оно связано с рядом хронических заболеваний и осложнений. Более того, на ожирение может влиять генетическая предрасположенность, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск гипертонии, инфарктов и инсультов. Лишний жир в организме влияет на обмен веществ, провоцируя хронические воспалительные процессы, которые могут усугублять состояние здоровья», — пояснила Тананакина.

Она отметила, что ожирение является одним из ключевых факторов развития диабета 2 типа. Высокий уровень сахара в крови приводит к нарушению работы внутренних органов, поражению почек, ухудшению зрения и другим осложнениям.

«Кроме того, у людей с ожирением выше риск развития онкологических заболеваний. Жировая ткань способствует гормональному дисбалансу и воспалению, создавая условия для роста атипичных клеток», — добавила эндокринолог.

По ее словам, дыхательная система также страдает при ожирении. Лишний вес может приводить к синдрому апноэ во сне, из-за которого организм не получает достаточного количества кислорода, что отражается на общем самочувствии.

«Суставы и позвоночник испытывают колоссальную нагрузку при избытке массы тела. Остеоартрит, боли в спине и снижение подвижности — частые проблемы, с которыми сталкиваются люди с ожирением», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что исследования показывают: продолжительность жизни у людей с ожирением может быть на несколько лет короче, чем у тех, чей вес находится в пределах нормы.

«Но многое зависит от образа жизни. Даже при наличии избыточного веса физическая активность, правильное питание и контроль состояния здоровья помогают минимизировать риски», — отметила Тананакина.

Тяжелая наследственность

Некоторые гены могут влиять на скорость обмена веществ, аппетит и склонность организма накапливать жир. Однако это не означает, что человек, унаследовавший такие гены, обязательно столкнется с ожирением.

Врач рассказала, что факторы среды, включая культуру питания и уровень физической активности, во многом определяют вероятность набора лишнего веса.

«Если в семье принято употреблять калорийные продукты, вести малоподвижный образ жизни, то риск ожирения повышается. Но даже при генетической склонности здоровые привычки помогают контролировать вес», — добавила эндокринолог.

По ее словам, многие семейные привычки передаются из поколения в поколение. Дети перенимают образ жизни родителей, что может либо способствовать набору веса, либо, наоборот, защищать от ожирения.

«Даже если у человека есть генетическая предрасположенность к полноте, это не приговор. Правильное питание, физическая активность и контроль рациона позволяют избежать проблем с лишним весом», — заключила Тананакина.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России от ожирения страдает четверть населения.