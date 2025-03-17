Оториноларинголог рассказала, как наушники влияют на слух

Современные гаджеты, такие как смартфоны, беспроводные наушники и другие устройства, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Длительное и частое воздействие громкой музыки через наушники является одним из основных факторов, способствующих ухудшению слуха, сообщила РИАМО врач – сурдолог-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

«Когда человек слушает музыку на высоких уровнях громкости, звук напрямую воздействует на слуховой аппарат, что может привести к акустической травме. Особенно опасно использование наушников в условиях, где окружающий шум уже повышен, например, в транспорте или на улице», — объясняет Вылегжанина.

Она подчеркнула, что еще один важный аспект — электромагнитное излучение от мобильных устройств и беспроводных наушников. Его влияние на слух изучается не так широко, но есть предположения, что длительное воздействие может вызвать нарушение слуха. Также есть теория, что оно может быть связано с опухолями мозга, такими как акустическая невринома.

По словам специалиста, особое внимание стоит уделить подросткам. С момента появления первых моделей iPod и аналогичных устройств в начале 2000-х годов, число случаев ухудшения слуха среди молодых людей значительно выросло. Подростки зачастую не понимают, что звук, воспроизводимый их устройствами, может нанести непоправимый вред их слуху.

Первый признак ухудшения слуха — постоянная потребность переспрашивать. Если человек слышит свой голос слишком громко или звон в ушах, это может быть тревожным сигналом. Головокружение и проблемы с пониманием речи на расстоянии также требуют обращения к врачу.

«Для профилактики важно следить за уровнем громкости в наушниках, особенно в шумных местах. Рекомендуется использовать специальные устройства, которые ограничивают громкость на безопасном уровне. Еще одной полезной мерой является регулярное обследование у врача-сурдолога, чтобы вовремя выявить возможные нарушения слуха», — отметила врач.

Современная медицина предлагает множество методов лечения проблем со слухом. В зависимости от степени потери слуха могут быть назначены лекарственные препараты, физиотерапевтические процедуры или слуховые аппараты. Своевременное обращение к врачу и правильное лечение способны значительно улучшить качество жизни пациента, заключила Вылегжанина.