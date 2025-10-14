Отношения сложные: врач рассказал о влиянии алкоголя на обмен веществ

Гастроэнтеролог Жаровская: при похудении лучше отказываться от алкоголя

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская заявила, что алкоголь сложно влияет на обмен веществ, но, если стоит задача похудеть, от него однозначно лучше отказаться.

«Алкоголь влияет на несколько факторов, которые напрямую действуют на обмен веществ, например, на функцию печени. Происходят биохимические процессы, в результате которых алкоголь детоксицируется. Алкоголь для клеток печени, как быстрая энергия, что негативно сказывается на функции митохондрии в печени», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, после выпитого человек плохо себя чувствует, ощущает слабость и упадок сил, может захотеть сладкого, от которого появляется лишний вес.

Спиртные напитки, в зависимости от их градуса и наличия газов, оказывают раздражающее воздействие на слизистую оболочку ЖКТ, а также стимулируют чувство голода.

Таким образом, алкоголь часто влечет за собой повышенное потребление пищи, что негативно сказывается на метаболизме и повышает вероятность набора веса, особенно в начале регулярного употребления.

Еще одним важным аспектом является воздействие алкоголя на сосудистую систему, отметила врач.

Под влиянием спиртных напитков происходит первоначальное расширение сосудов, за которым следует спазм периферических и сужение центральных сосудов. Кроме того, алкоголь может стимулировать повышенную выработку глюкозы, он влияет на работу поджелудочной железы.

