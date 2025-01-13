Открыты вакансии для немедицинских работников в больнице Луховиц

На постоянную работу в Луховицкую больницу требуются работники немедицинского профиля — уборщики территорий и помещений, а также буфетчики. Трудоустройство в медучреждение осуществляется в соответствии с трудовым кодексом РФ с предоставлением полного социального пакета, стабильной заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Уборщики территорий и помещений работают по графику 5/2, а также по договоренности посменно. График работы у буфетчиков посменный 2/2. Рабочая смена 12 часов. Заработная плата работникам устанавливается по результатам собеседования на основании квалификации и опыта работы», — рассказала начальник отдела кадров Луховицкой больницы Елизавета Чернышова.

Сотрудники и работники Луховицкой больницы имеют возможность активно участвовать в общественной, социальной и культурной жизни медучрежедения, в деятельности профсоюзной организации Луховицкой больницы.

По поводу трудоустройства можно обращаться в отдел кадров Луховицкой больницы по адресу: город Луховицы, ул. Мира, д. № 17А, детская поликлиника, кабинет № 330 или по телефону 8 (496) 633-19-99. Время работы: с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Резюме кандидаты могут прислать также на почту медорганизации: otkcrb@mail.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.