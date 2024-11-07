Открылся VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области

Начал работу VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику». В форуме принимают участие не только отечественные, но и зарубежные специалисты, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Съезд проходит в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторами мероприятия выступают Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, министерство здравоохранения региона и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

«Съезд терапевтов — традиционное мероприятие, собирающее огромное количество медиков со всего Подмосковья, чтобы обменяться опытом. Мы выносим на обсуждение крайне важные темы, методики, которые помогают уменьшить смертность населения, продлить пациенту жизнь», — сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт региона Наталья Санина.

Она подчеркнула, что в текущем году участие в съезде примут специалисты из 14 стран мира, которые поделятся успехами и обменяются опытом.

Всего на форуме 18 секций, посвященных кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, ревматологии, гематологии, неврологии, стоматологии, диспансеризации, гастроэнтерологии, оториноларингологии и др.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

В съезде принимают участие врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, ординаторы и студенты медицинских вузов,

Кроме того, для участия в форуме в Россию приехали практикующие доктора из Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии. Отличившиеся медицинские работники региона были отмечены наградами Московской областной думы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.