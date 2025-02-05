Отказаться от кофе: как пережить рекорд атмосферного давления

Врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как москвичам справиться с рекордами атмосферного давления, которые ожидаются в эти выходные, 8 и 9 февраля, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, людям с метеозависимостью следует отказаться от кофе и чрезмерного употребления воды. Страдающим от гипертонии, болезней почек и сердца надо подобрать лекарства с учетом их индивидуальных особенностей.

«Нужно снять с себя нагрузку: по возможности в этот день ничего не делать и не напрягаться ни психически, ни физически. Пить много жидкости не рекомендуется, поскольку вода даст дополнительную нагрузку на сердце», — сказал доктор.

При повышении атмосферного давления артериальное в норме понижается, разница выравнивается, но у людей с заболеваниями сердца процесс идет в обратную сторону, также подчеркнул кардиолог.