Отказ от завтрака и поздние ужины связали с риском остеопороза

Японские ученые из Университета медицины Нара выяснили, что регулярный отказ от завтрака и поздние ужины увеличивают риск развития остеопороза, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Специалисты проанализировали данные 927 тысяч человек и обнаружили связь между определенными пищевыми привычками и развитием остеопороза. Заболевание характеризуется повышенной хрупкостью костей и склонностью к переломам.

Доктор Хироки Накадзима пояснил, что отказ от завтрака и ужин в позднее время значительно повышают вероятность возникновения остеопороза. Ранее было известно, что на развитие болезни влияют курение, злоупотребление алкоголем и недостаточная физическая активность, однако влияние режима питания оставалось малоизученным.

Исследование также показало, что вредные пищевые привычки часто сочетаются с другими факторами риска, такими как недосыпание, курение и низкая физическая активность. У людей с такими привычками чаще диагностировали переломы бедра, позвоночника, предплечья и плеча.