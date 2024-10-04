Отказ от белка: россиянам ответили, как правильно соблюдать безглютеновую диету

Врач Баранова: не стоит садиться на безглютеновую диету без назначения врача

Лектор российского общества «Знание», нутрициолог и health-коуч Наталья Баранова рассказала, как правильно и эффективно соблюдать безглютеновую диету. По ее словам, сперва важно понять, что из себя представляет глютен, сообщает «ФедералПресс» .

Глютен — это растительный белок, объяснила врач.

«Он содержится в пшенице, ячмене и ржи. Для большинства людей этот белок совершенно безопасен и не вызывает проблем, однако бывают исключения», — продолжила Баранова.

По ее словам, в этом случае следует уделять особое внимание углеводам, но одновременно также отказаться от мучных продуктов — кус-куса, булгура и домашних пирожков.

Часто безглютеновую диету медики назначают людям, страдающим целиакией и аутоиммунными заболеваниями с повреждением тонкой кишки. Начинать ее самостоятельно не стоит, поскольку она может привести к нехватке в организме питательных веществ и клетчатки.