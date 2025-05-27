Отеки и давление: врач рассказала, к чему приводит переизбыток соли в организме

Детский врач, нутрициолог и эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина заявила, что утренние отеки свидетельствуют о переизбытке соли в организме: это может вызывать проблемы со здоровьем — повышенное давление, головную боль, учащенное сердцебиение и повышенную тревожность, сообщает Газета.ru .

«Если утром есть отеки, если кольца не налезают, то нужно есть меньше соли. Но отсюда возникает миф: „если отеков нет — значит, с солью все нормально“. На самом деле это не так», — отметила доктор.

По ее словам, переизбыток соли также зачастую проявляется усталостью, которую путают с реакцией на жару или возрастными изменениями.

Еще один признак — это постоянная жажда. В этом случае организму нужно больше воды, чтобы разбавить кровь. Когда соли слишком много, сердце работает в усиленном режиме, появляется ощущение перебоев, «волнения без причины»: все это говорит о нарушении электролитного баланса, подчеркнула Хайкина.