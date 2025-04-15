Отек на лицо: стало известно, что станет с ботоксом в лице Кэтти Пэрри в космосе

Врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина рассказала, что станет с лицом американской певицы Кэтти Перри, известной любительницы ботокса, после полета в космос, сообщает Life.ru .

Как отметила эксперт, если речь идет об инъекциях ботокса, который блокирует мимику на некоторое время, в условиях космоса с препаратом ничего не случится. Однако при долгом нахождении мышцы начинают атрофироваться, из-за чего лицо становится более дряблым, так как тонус мышц из-за действия ботокса снижен. Более того в невесомости повышается мышечная усталость, которая приводит лицо в состояние большей усталости.

Если в организм введены филлеры и инъекции, содержащие гиалуроновую кислоту, например, в губы или скулы, в космосе с препаратом также ничего не случится. При этом опять же из-за мышечной атрофии и меньшей физической активности образуется отек.

«Очень сильно отекают верхние конечности и лицо. А гиалуроновая кислота имеет свойство притягивать жидкость. То есть лица могут быть такими раздутыми, еще более отекшими», — добавила Родина.