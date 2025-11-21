Отек Квинке, фиброз и смерть: чем могут быть опасны липолитики

В России в два раза за год вырос спрос на липолитики — инъекционные препараты, помогающие уменьшить жировые отложения. Однако специалисты предупреждают: при неправильном обращении вещества могут вызвать серьезнейшие осложнения вплоть до летального исхода, сообщает Mash .

Липолитики обычно колют в проблемные зоны: живот, второй подбородок, руки, колени. Чтобы добиться результата, необходим курс из 2-6 процедур, при этом стоимость укола в одну зону может составлять более 10 тыс. рублей.

Однако такой способ похудеть может быть опасен. Он влечет за собой истончение тканей и уменьшение жировой прослойки, которая, как каркас, держит лицо. Если переборщить с количеством препарата, то можно получить отек Квинке, аллергическую реакцию, глубокие синяки и даже фиброз. Бывают и трагические случаи. Так, например, в январе 40-летняя жительница столицы умерла, воспользовавшись липопроцедурой в частной клинике.

По словам экспертов, чтобы серьезно пострадать от липолитиков, в организм человека должно попасть огромное количество препарата (30–40 мл), причем агрессивного. Квалифицированные специалисты не колют больше 2 мл в лицо за процедуру и 5 мл — в зоны на теле.

Однако иногда клиенты, стремясь сэкономить, обращаются к врачам без лицензии, предоставляющим свои услуги в подвалах. В этом случае такие «специалисты» могут вколоть некачественное вещество и не в тех количествах. Поэтому клиентам косметологов советуют убедиться в оригинальности липолитика и потребовать на него документы.

Кроме того, в последнее время россиянки стали покупать китайские липолитики за 2-3 тыс. рублей на маркетплейсах и колоть их самостоятельно, что тоже крайне опасно. Такие препараты выжигают ткани и дарят эмболические осложнения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.