Отделение ультразвуковой диагностики МОНИИАГ возглавил новый специалист

В мае 2024 года отделение ультразвуковой диагностики Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского возглавила Тамара Ярыгина. Стаж непрерывной профессиональной деятельности в ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии нового руководителя отделения составляет более 20 лет, включая многолетний опыт практической работы в федеральных и национальных медицинских исследовательских центрах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тамара Ярыгина с успехом совмещает преподавательскую деятельность с научной работой. В сфере ее профессиональных интересов диагностика аномалий функции, расположения и врастания плаценты, а также выявление врожденных пороков развития и нарушений роста плода, допплеровские исследования в акушерстве, осложнения многоплодной беременности.

«Наша новая коллега — автор многочисленных публикаций в российских и зарубежных научных журналах, член редакционного совета профессионального журнала Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, автор руководства и учебно-методических пособий для врачей по пренатальной ультразвуковой диагностике. С ее приходом на работу в областной НИИ акушерства и гинекологии, безусловно, будет усилена учебно-методическая работа с врачами области, а значит улучшится качество оказания медицинской помощи женщинам в регионе в целом», — сказал директор института Роман Шмаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

