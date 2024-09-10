Отделение стоматологии больницы Люберец оснастили цифровым радиовизиографом

В Центральную поликлинику стоматологического отделения Люберецкой областной больницы поступило новое оборудование, цифровой радиовизиограф позволит врачам делать более точную диагностику и облегчить работу рентгенолаборантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря рентгеновскому цифровому аппарату с дентальным датчиком, мы смогли уйти от проявочной лаборатории, которая использовалась ранее. Цифровой снимок с помощью компьютера мы сразу видим на мониторе. Если на пленке изображение не удавалось сделать в нужном положении, и врачу, и пациенту приходилось тратить дополнительное время на новый снимок — встречаться еще раз. Цифровой аппарат делает все быстрее и сразу снимки в нескольких плоскостях», — сказал заведующий ортопедическим отделением стоматологического отделения ЛОБ Александр Шерстянников.

Рентгенолаборанту Татьяне Петрухиной теперь не приходится пользоваться проявочными реактивами. Кроме того, снимок автоматически сохраняется. Теперь стоматологи смогут продиагностировать большее количество пациентов, быстрее поставить точный диагноз, а значит, оперативнее приступить к лечению.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.