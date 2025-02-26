Отделение реанимации новорожденных МОНИИАГ возглавил новый специалист

Зимой 2025 года отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Московского областного НИИ акушерства и гинекологи возглавил новый заведующий. Им стала врач анестезиолог-реаниматолог Мария Безлепкина, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«МОНИИАГ непрерывно расширяет спектр медицинских услуг и совершенствует уровень качества помощи своим пациентам. Мы надеемся, что отделение реанимации и интенсивной терапии для самых маленьких наших пациентов, которое возглавила доктор Безлепкина, с приходом нового молодого руководителя, также активно включится в позитивные изменения, которые происходят сейчас в нашем институте», — сказала руководитель отделения неонатологии МОНИИАГ Марика Шакая.

Мария Безлепкина окончила педиатрический факультет РНИМУ имени Пирогова, далее — ординатуру по специальности «анестезиология-реанимация» в НМИЦ АГиП им. В. И. Кулакова и является опытным врачом, активно работавшим в реанимации новорожденных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.