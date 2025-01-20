Отделение реабилитации открылось в детском клиническом центре имени Рошаля

В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля заработало отделение реабилитации, рассчитанное на 30 коек круглосуточного пребывания. Восстановительное лечение здесь будут проходить пациенты, перенесшие заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и с другими патологиями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Кроме того, мы работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра, такими как нарушения памяти, мышления и речи. В отделении работает мультидисциплинарная команда специалистов, в том числе психологи, массажисты, логопеды и эргоспециалисты, что позволяет обеспечить комплексный подход к реабилитации маленьких пациентов», — сказала заведующая отделением медицинской реабилитации Галина Деревяшкина.

В отделении установлено современное оборудование — тренажер с функцией биологической обратной связи, велотренажер с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и другое.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач после консультации с врачами Детского центра.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.