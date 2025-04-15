Отделение медпрофилактики и диспансеризации открыли в Лобненской больнице

В Центральной поликлинике Лобни открыли отделение медицинской профилактики и диспансеризации. В день открытия отделения волонтеры лобненского добровольческого движения первыми прошли расширенный чек-ап по биохимическому анализу крови, онкомаркерам, скрининг сердечно-сосудистой системы, сделали рентген грудной клетки и маммографию, а также проконсультировались с психологом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По показаниям они получили дополнительные направления на обследования, которые при необходимости будет продолжаться от одной недели до месяца.

«Весь смысл диспансеризации заключается в том, чтобы на ранних этапах выявить заболевания или убедиться, что все в порядке. По сути, она — для здоровых людей, чтобы они такими оставались как можно дольше — здоровыми», — поделилась заведующая терапевтическим отделением Лобненской больницы Анастасия Андреева.

В день открытия медики приняли не только активистов, но и всех желающих.

Отделение профилактики находится на первом этаже новой поликлиники в Лобне по адресу: улица Заречная, 15Е.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.