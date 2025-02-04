Отделение медицинской реабилитации начало работать в детском центре им Рошаля

В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля Красногорска начало работу новое отделение медицинской реабилитации. Восстановление детей после тяжелых травм, операций на сердце и других хирургических вмешательств станет более эффективным и быстрым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маленьких пациентов с различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы консультирует команда самых опытных и квалифицированных специалистов. Среди них остеопаты, эрготерапевты, психологи, логопеды и другие эксперты.

Отделение оснащено самым современным оборудованием, что позволяет проводить реабилитацию на высоком уровне. Роботизированные устройства помогают детям снова научиться ходить и ощутить радость жизни. Они также способствуют более эффективному восстановлению функции верхних конечностей.

Инновационные технологии позволяют пациентам быстрее вернуться к активной жизни и обрести уверенность в своих силах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.