Отделение челюстно-лицевой хирургии начало работать в детском центре им Рошаля

В детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля заработало отделение челюстно-лицевой хирургии. В нем будет оказываться плановая и экстренная медицинская помощь детскому населению с различными челюстно-лицевыми патологиями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Отделение челюстно-лицевой хирургии оснащено новейшим оборудованием. Здесь есть все, чтобы обеспечить полный цикл лечения маленьких пациентов — от диагностики до операции и реабилитации. Врачи будут проводить полный объем оперативных вмешательств, в том числе и сложные высокотехнологичные», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Отделение рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. Медицинская помощь здесь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Первые маленькие пациенты уже поступили в отделение и готовятся к оперативному лечению.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.