Отделение анестезиологии и реанимации НИКИ детства Подмосковья отметило двухлетие

Отделение анестезиологии и реаниматологии института детства отмечает в августе два года работы. За это время более 280 детей получили помощь в отделении, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К нам попадают дети с неотложной эндокринологией: с гипогликемией, декомпенсацией сахарного диабета — кетоацидозом, кризами при адреногенитальном синдроме, дети с критическими обострениями орфанных заболеваний, также с неинфекционной неврологией — эпилепсиями, аутоиммунными энцефалитами, кардиологическими патологиями — врожденные пороки сердца, требующие стабилизации, диагностики, миокардит, нарушение ритма. Кроме того, синдром системного воспалительного ответа у ревматологических и кардиологических пациентов, а также с тяжелыми аллергиями, в том числе синдромом Лайелла», — рассказал руководитель отделения, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог Евгений Скачек.

По словам специалиста, почти 40% всех пациентов в отделение реанимации НИКИ детства доставляют вертолеты санавиации медицины катастроф. В отделении работают шесть врачей. Это специалисты, которые спасают жизни, помогают детям, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Отделение работает по принципу «открытая реанимация», когда родители могут находиться рядом с ребенком, а также участвовать в ранней реабилитации на этапе лечения. Такой подход помогает уменьшить стресс у болеющего ребенка.

«К восстановлению ребенка в реанимации у нас всегда подключается мультидисциплинарная команда специалистов отделения медицинской реабилитации института. В нее входят: неврологи, специалисты по эргореабилитации, медицинский психолог, логопед, массажист, врач ЛФК. Задача специалистов максимально в полном объеме помочь вернуть нарушенные функции. Для этого проводится курс массажа, мы стараемся, чтобы ребенок начал самостоятельно двигать пальцами, руками, ногами, смог сесть, восстанавливаем речь, проводим кинезитерапию и многое другое», — добавила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.