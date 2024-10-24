Отдел контроля качества и безопасности открыли в онкодиспансере Подмосковья

Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности открыли в Московском областном онкологическом диспансере с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Одна из главных целей нашей работы — это организация и проведение контроля качества и безопасности медицинской деятельности в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. Также наш отдел отвечает за повышение эффективности использования ресурсов медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических средств», — рассказала заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Татьяна Шульга.

Московский областной онкологический диспансер — лидер в лечении онкозаболеваний в Подмосковье. Клиника оснащена новейшим диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием, которое позволяет выявлять онкозаболевание на ранней стадии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.