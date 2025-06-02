От возраста и расы: ученые объяснили тяжесть заболеваний формой носа

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) заявили, что предрасположенность к тяжелому течению инфекций у человека может зависеть не только от иммунитета и генетики, но и от формы носа: при крупных носовых ходах снижается фильтрация и увлажнение воздуха, сообщает Газета.ru .

«Форма и строение носа влияют на то, насколько эффективно он согревает, увлажняет и очищает воздух, а это, в свою очередь, влияет на защиту дыхательных путей и уязвимость к бронхолегочным заболеваниям. Нос — не просто антропологическая черта, а природный фильтр, защищающий наши легкие», — рассказал автор исследования, доцент института инженерной и экологической безопасности Александр Ишматов.

По его словам, у одних людей нос работает как многослойный барьер, у других пропускает вирусы, токсины и патогены в легкие.

Во время пандемии COVID-19 стало понятно, что от последствий загрязнения воздуха и самой инфекции в 1,7 раза чаще умирали афроамериканцы — обладатели больших и широких носов. От осложнений после респираторных инфекций также больше страдают люди старше 65 лет, а мужчины уязвимее женщин к пневмонии.