От подагры и диабета: диетолог посоветовала раз в неделю отказаться от мяса

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что раз в неделю очень полезно для профилактики подагры и диабета отказаться от мясных продуктов: не зря с древности люди соблюдали посты, сообщает «Общественная служба новостей» .

«Около 12 лет назад было исследование, которое показало, что разгрузочные дни, то есть определенные ограничения в питании пять раз в месяц, дают невероятную пользу с точки зрения долголетия», — рассказала эксперт.

По ее словам, диетологические справочники тоже рекомендуют вегетарианские разгрузочные дни. Эта методика строится на ограничении животных белков, сахара и жиров. Сама врач даже подбирает рационы разгрузочных дней под профили заболеваний своих пациентов.

Кроме того, идею продвигать еженедельные постные дни также недавно озвучили в «Роскачестве». Какой это будет из дней недели — не так важно, заключила эксперт.