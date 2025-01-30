От мигрени до одышки: врачи рассказали, как на людей влияют погодные аномалии

Кандидат медицинских наук, кардиолог НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова заявила, что самому большому влиянию погоды подвержены пожилые люди и страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает «МИР 24» .

«У людей с исходно низким артериальным давлением, то есть у гипотоников, такая перестройка проявляется ярче: из-за значительного снижения давления у них развиваются сильная слабость, сонливость и снижается работоспособность», — сказала доктор.

По ее словам, люди могут очень по-разному реагировать на температурные колебания: головной болью и одышкой, аритмией и даже инфарктом.

Январь 2025 года синоптики уже назвали самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. На этой неделе они зафиксировали сразу 4 температурных максимума подряд. Метеорологические рекорды часто негативно сказываются на сердце.