От кариеса и налета: стоматолог рассказала о пользе поцелуев для зубов

Стоматолог-терапевт ГУТА КЛИНИК Екатерина Денисова заявила, что поцелуи полезны для профилактики кариеса и зубного налета, сообщает Газета.ru .

«Во время поцелуев увеличивается выработка слюны, компоненты которой отвечают за множество полезных функций. Например, в ее состав входят белки, включая муцины и ферменты, которые нужны для того, чтобы контролировать процессы, вызывающие образование зубного налета — одной из главных причин развития кариеса», — сказала доктор.

По ее словам, слюна содержит ряд компонентов, проявляющих антимикробную активность. Среди них лактоферрин, который лишает бактерии необходимого для размножения железа, ограничивая их развитие. Также присутствуют лактопероксидаза и гипотиоцианит, формирующие радикалы, уничтожающие бактерии.

Ротовая жидкость выполняет функцию нейтрализации кислотных соединений, вредящих зубной эмали. Этот процесс является ключевым для предотвращения развития кариозных полостей. Кроме того, обильное слюноотделение способствует удалению микроорганизмов с эмалевой поверхности. Таким образом, поцелуи, стимулирующие усиленную секрецию слюны, оказывают благотворное воздействие на состояние зубов, заключила стоматолог.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.