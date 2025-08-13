От глистов до дизентерии: чем могут быть опасны порезанные арбузы с рынка

«Вообще опасно покупать половинки и четвертинки дынь и арбузов на рынках, особенно открытых рынках. Там они лежат без холодильников. Даже если они лежат под пленкой, это не спасает от мух, еще неизвестно, каким ножом их резали. Что касается сетевых магазинов — то тут опасность меньше», — рассказала Соломатина.

Она отдельно предостерегла от покупки поврежденных арбузов и дынь. Даже небольшие следы повреждений говорят о том, что плод есть не стоит: он потенциально может быть заражен бактериями.

«Этосальмонеллез, дизентерия и прочие нежелательные последствия. Причем это может пройти незаметно, но это – очень большая нагрузка на печень», — предостерегла врач-диетолог.

Соломатина добавила, что если вы все таки купили разрезанный арбуз или дыню и уверены в качестве, то съесть ягоду стоит сразу или в ближайшие 12 часов. Ориентироваться надо на внешний вид и запах: если вас что-то настораживает, то лучше выбросить ягоду.