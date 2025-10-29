От дифтерии и столбняка: врач рассказал о прививках для людей старше 60

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что после 60 лет люди должны обязательно делать ежегодные прививки от гриппа и раз в 10 лет — от дифтерии и столбняка, сообщает RT .

«В том числе можно делать и при аутоиммунных заболеваниях в ремиссии, и при онкологических заболеваниях. После консультации у врача-терапевта или иммунолога разрешена вакцинация», — сказал доктор.

По его словам, с возрастом, особенно после 60 лет, иммунная защита организма ослабевает, что затрудняет эффективность борьбы с гриппом.

Разрешается вводить все рекомендованные препараты вакцинации одновременно, осуществляя несколько иммунизаций в течение одного посещения медицинского учреждения.

В Подмосковье к концу октября прививки от гриппа сделали уже почти 3 миллиона человек. Вакцинацию проводят в поликлиниках по месту жительства, а также в передвижных пунктах, работающих в многолюдных местах городов. Кроме того, детям можно сделать прививку не только в поликлинике, но и непосредственно в детском саду или школе.

