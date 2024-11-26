От анемии и как деликатес: диетолог перечислила свойства субпродуктов

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова заявила, что субпродукты зачастую дешевле другого мяса, а польза от них сопоставима.

«Любые субпродукты запрещают в той ситуации, когда у человека в анализах крови обнаруживается повышенный уровень мочевой кислоты. При самом неблагоприятном исходе развивается такая болезнь, как подагра», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

Кроме того, она не рекомендовала в больших количествах употреблять сердца, мозг, печень и почки людям с повышенным холестерином: этого вещества в них больше, чем в обычном мясе.

При этом, например, печень очень эффективна при анемии: она восполняет запас железа и чем менее сильно будет прожарена или проварена, тем полезнее, добавила доктор.

От почек не будет какой-то суперпользы, но они вкусные и не несут особого вреда, а вот при приготовлении сердца стоит удалять с него весь видимый жир: иначе оно может нанести вред фигуре и сосудам, его стоит воспринимать как деликатесный продукт, также отметила врач.