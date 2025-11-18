Остеопат предупредил жителей Сургута об опасностях пассивного образа жизни

Гиподинамия (малоподвижность) — одна из главных проблем, преследующих современного человека. О негативном влиянии продолжительного пребывания в сидячем положении на организм рассказал изданию Сургут Информ кандидат медицинских наук, доцент, невролог и остеопат Владимир Белаш.

Белаш отметил, что при сидячей работе в первую очередь страдают мышцы спины в шейном, грудном и поясничном отделах, а также область таза и бедер. Особенно уязвимы ягодичные мышцы, для состояния которых даже существует такое понятие, как «синдром спящих ягодиц», развивающийся вследствие длительного сидения. Также страдает грудобрюшная диафрагма — основная дыхательная мышца.

Что касается суставов, то при недостаточной двигательной активности в первую очередь в зоне риска оказываются позвоночник, тазобедренные и коленные суставы. Последствия для позвоночника и осанки. Сидячий образ жизни оказывает пагубное воздействие на осанку.

«Появляется сутулость, уменьшается подвижность шейного и грудного отделов позвоночника. Постоянное перенапряжение мышц вызывает спазмы и боли, а затем может нарушаться работа внутренних органов — сердца, ЖКТ, дыхательной системы», — пояснил Белаш.

Недостаток движения приводит к ограничению подвижности, скованности и болезненным ощущениям в мышцах и позвоночнике. Кроме того, у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, возрастает вероятность развития в том числе ожирения и сахарного диабета второго типа, а также травматизма из-за слаборазвитого мышечного корсета; остеоартроза суставов; сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и варикозное расширение вен нижних конечностей.

По мнению врача, предотвращение проблем, связанных с малоподвижной работой, — это сочетание регулярной физической активности, внимательного отношения к своей осанке и своевременных разминок. Небольшие, но регулярные усилия помогут сохранить здоровье позвоночника, суставов и всего организма на протяжении многих лет.

