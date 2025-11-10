«Оставшийся способ»: эксперт оценила новый закон о медицинском образовании

HR-эксперт и доцент РАНХиГС Тамара Гриненко заявила, что новый законопроект о целевом обучении врачей на бюджетных местах в университетах является «оставшимся способом» и скорее «вынужденной мерой», сообщает «ФедералПресс» .

«Во-первых, когда мы говорим о наставничестве, то мы не должны забывать, что молодые медики должны попасть именно в такие учреждения здравоохранения, где есть профессионалы, способные выступить педагогами и учителями в профессии на практике. А это, как правило, далеко не те поликлиники и больницы, где плоховато с кадрами. Поэтому особое внимание нужно уделить процессу формирования тех клиник, куда будут отправляться выпускники», — сказала эксперт.

По ее словам, пока сложно сказать, повлияет ли система наставничества на поток поступающих. Число желающих может уменьшиться, но несущественно.

В России, в большинстве случаев, выбор медицинской профессии обусловлен скорее внутренним стремлением, чем перспективой высокого заработка. Важно, чтобы система наставничества способствовала повышению квалификации молодых специалистов и формированию настоящих профессионалов в сфере здравоохранения, подчеркнула она.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.