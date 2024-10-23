Основатель ОА «Медицина» Ройтберг посетил Детский центр Рошаля в Подмосковье

Основатель и президент группы компаний клиник АО «Медицина», заслуженный врачи России, кардиолог Григорий Ройтберг 23 октября посетил Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко отметила, что Ройтбергу показали отделения телемедицины, кардиохирургии, реанимации и интенсивной терапии, операционные залы, рассказали об операциях, которые успели провести на данный момент.

«Мы познакомили гостя с коллективом Детского центра, продемонстрировали зоны для комфортного пребывания родителей с детьми», — добавила Шаповаленко.

Ройтберг, который является основоположником научной школы по метаболическому синдрому, а также стоял у истоков внедрения в медицину коронароангиографии и эхокардиографии, положительно отозвался о новом медицинском учреждении, которого так не хватало региону.

«Я рад, что в Подмосковье появился такой большой центр, которым можно гордиться! Центр фантастически оснащенный и он точно в надежных руках!» — сказал Ройтберг.

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Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля — это флагманский проект в сфере здравоохранения Московской области. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.