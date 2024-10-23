Основатель АО «Медицина» Григорий Ройтберг посетил детский центр им Рошаля

«Мы показали Григорию Ефимовичу отделения телемедицины, кардиохирургии, реанимации и интенсивной терапии, операционные залы, рассказали об уже проведенных операциях и маленьких пациентах, которые проходят лечение в стационаре на данный момент. Также, мы познакомили гостя с коллективом Детского центра, продемонстрировали зоны для комфортного пребывания родителей с детьми», — рассказала главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Григорий Ройтенберг является основоположником научной школы по метаболическому синдрому, а также стоял у истоков внедрения в медицину коронароангиографии и эхокардиографии.

«Я рад, что в Подмосковье появился такой большой центр, которым можно гордиться! Центр фантастически оснащенный и он точно в надежных руках!» — сказал Григорий Ройтберг.

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.