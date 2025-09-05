Ортопед Ильченко рассказал, как самостоятельно облегчить боль в пояснице

Врач травматолог-ортопед Денис Ильченко объяснил, как самостоятельно уменьшить боль в пояснице с помощью самомассажа, растяжки и умеренной физической активности, сообщает Nord-News .

Боль в пояснице может возникать по разным причинам, однако существуют универсальные способы облегчить состояние в домашних условиях.

Эксперт отметил, что самомассаж при правильном выполнении помогает снизить болевой синдром и снять мышечное напряжение. Для массажа поясницы и ягодиц можно использовать теннисный мяч, перекатывая его между телом и стеной или полом по чувствительным участкам в течение 1–2 минут. Такой способ эффективен при тянущей или тупой боли, связанной с перенапряжением мышц. Если напряжение ощущается по наружной поверхности бедра, врач советовал использовать миофасциальный ролл.

Для растяжки специалист рекомендовал несколько универсальных упражнений: растяжку сгибателей бедра («растяжка фехтовальщика»), растяжку грушевидной мышцы и задней поверхности бедра. Все упражнения следует выполнять плавно, без резких движений и в пределах комфортной амплитуды.

При острой боли в пояснице Денис Ильченко посоветовал не избегать движений полностью, а сохранять умеренную активность — например, совершать прогулки, делать мягкие наклоны и разгибания. Если боль сохраняется более 2–3 недель или усиливается, особенно по утрам или при нагрузке, необходимо обратиться к врачу для диагностики.

Врач подчеркнул, что боль в пояснице — симптом, который требует внимания. Самомассаж, растяжка и умеренная активность могут облегчить состояние, однако только специалист сможет подобрать безопасную тактику лечения.