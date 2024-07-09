Ортопед Бацаленко: дети могут сутулиться из-за мышечной асимметрии

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Дети сутулятся отчасти из-за мышечной асимметрии, когда одна часть мышц напряжена, а другая — находится в расслабленном состоянии, сообщил РИАМО врач-травматолог, ортопед взрослый и детский, к. м. н., АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

«Это происходит также из-за отсутствия подсознательного стереотипа нормального положения осанки. Он вырабатывается позднее с помощью физиотерапии и ЛФК», — сказал Бацаленко.

Он добавил, что дети и взрослые не видят себя со стороны и не обращают внимание на собственную сутулость.

«В принципе, плечевые суставы и голова тяжелые, их тяжело удерживать сидя прямо, поэтому проще растянуть мышцы и согнуться. Плюс сгибатели сильнее, чем разгибатели, поэтому человек сгибается вперед», — объяснил ортопед.