Ортодонт рассказала, как снять зубную боль, если клиники закрыты на праздники

Если в самый разгар праздников разболелся зуб, а все клиники закрыты — это становится настоящим испытанием. Но поводов для паники быть не должно — есть методы, которые помогут облегчить боль до визита к врачу. Об этом РИАМО сообщила главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«Раствор с солью — домашний вариант обеззараживания полости рта, снятия воспаления и боли. ½ ч. л. соли растворите в стакане теплой воды и прополощите рот. Соль уменьшает отечность, на время снижает выраженность болевого синдрома. При сильной боли повторяйте процедуру каждые 3-4 часа, чтобы уменьшить интенсивность симптома», — посоветовала стоматолог.

Если кроме боли в зубе также появился отек, то попробуйте другой вариант — приложите к внешней стороне щеки холодный компресс. Для этого оберните пакет со льдом тканью или используйте охлажденный предмет. Холод уменьшает отек и на время обезболивает. Не нужно прикладывать лед к десне или зубу, который болит — это усилит интенсивность боли.

«Масло гвоздики — натуральный антисептик и обезболивающее средство. Смочите ватный диск гвоздичным маслом, а затем приложите его на 5-10 минут к больному зубу. Это облегчит боль и предотвратит развитие воспалительного процесса. Если под рукой нет гвоздичного масла, то можно пожевать гвоздику — она обладает схожим эффектом», — сказала Корнилина.

Шалфей, ромашка, мята оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие. 1-2 столовых ложки сушеной травы положите в стакан и залейте горячей водой. Через 20 минут сцедите настой и прополоскайте им рот. При появлении дискомфорта или усилении боли прекратите применять такой метод.

«Зубная боль не должна портить настроение в праздники. Используйте эти методы — они облегчат симптом, а после праздников обязательно сходите к врачу», — заключила эксперт.