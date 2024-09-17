Ортодонт: брекеты с Wildberries портят челюсть

Врач-ортодонт Виталий Бекасов в беседе с изданием «Секрет фирмы» рассказал, почему не стоит заказывать брекеты с Wildberries и других маркетплейсов.

«Дуги, на которых держатся брекеты, могут не совпасть с размером зубного ряда и начнут двигать зубы. Это может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом», - сказал журналистам врач.

Очень плохая идея – фиксировать фальшивые брекеты клеем. Он быстро попадает в кровь и может привести к отравлению.

При ношении брекетов надо максимально внимательно относиться и к гигиене полости рта: налет может привести к кариесу. Элементы конструкции надо регулярно менять, иначе на них также соберется огромное количество бактерий, которые провоцируют различные заболевания и быстро теряют товарный вид, заключил эксперт.