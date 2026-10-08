Оркестр полиции поздравил будущих мам областного перинатального центра

Более 80 будущих мам отметили День беременных в Московском областном перинатальном центре. Для них выступил Сводный оркестр полиции МВД России, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сводный оркестр полиции МВД России выступил под руководством главного дирижера, подполковника внутренней службы Игоря Канурина.

Одна из артисток, Анна Волошина, находится на 30-й неделе беременности. Она почти 20 лет играет в симфонических оркестрах и выступает с сольными программами, но впервые вышла на сцену в статусе будущей мамы.

«Оказаться одновременно и артисткой, и будущей мамой — очень необычно. Беременность изменила мое восприятие музыки. Теперь во время выступлений я прислушиваюсь не только к своим чувствам от композиций, но и к реакции малыша. Когда мы играли оперу «Князь Игорь», в финале шли половецкие пляски — и мне будто пританцовывали изнутри», — поделилась Анна Волошина.

После концерта участницы посетили мастер-классы по уходу за новорожденными от «Дома для мамы», попробовали арт-терапию вместе с доулами перинатального центра и задали специалистам вопросы о беременности, родах и первых днях жизни малыша.

«Беременность — это светлый и важный этап в жизни женщины. Такие встречи нужны для того, чтобы будущие мамы чувствовали внимание и поддержку, получали положительные эмоции и могли спокойно готовиться к рождению ребенка», — сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.