Оренбургские врачи грозят увольнением из-за невыплаченных пособий

Оренбургские врачи потребовали, чтобы им выдали специальные социальные выплаты. По словам медработников, положенные деньги получили далеко не все, что они посчитали вопиющей несправедливостью.

Они отметили, что сначала выплаты получили только врачи поликлиник, а медиков и стационары просто вычеркнули. Справедливости пришлось добиваться через суд. В итоге терапевтическое, детское и инфекционное отделения добились выплат.

«А нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, кассацию. Наши доводы не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу», — рассказал один из врачей.

По результатам разбирательств получилось, что половина стационара выплаты получает, а вторая «будто бы их недостойна». При этом работа в больнице кипит круглосуточно.

«Впереди у нас остался Верховный суд. Это наша последняя надежда», — заключили врачи.

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