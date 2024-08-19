Орехово-Зуевские врачи спасли пациента, потерявшего 1,5 литра крови из-за язвы желудка

В Орехово-Зуевскую больницу поступил 36-летний мужчина с жалобами на сильнейшую боль в животе, рвоту кровью и слабость. Врачи диагностировали кровоточащую язву желудка в очень тяжелом состоянии: мужчина потерял полтора литра крови. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Для спасения жизни пациента была оперативно разработана стратегия спасения, в которой участвовала междисциплинарная бригада врачей. Первым этапом эндоскописты временно остановили кровотечение специальными препаратами, которые вызвали спазм поврежденного сосуда, что позволило стабилизировать состояние пациента для проведения операции. Далее к работе приступили рентгенхирурги и хирурги. Они нашли поврежденный сосуд и выполнили его эмболизацию — закупорку специальными микросферами. Кровотечение было полностью остановлено. Затем реаниматологи восполнили кровопотерю и полностью стабилизировали пациента», — рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Игорь Поляков.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Спустя несколько дней язва зарубцевалась, но для предотвращения рецидива, мужчине необходимо будет в дальнейшем придерживаться диеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.