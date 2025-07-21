Опытному специалисту подмосковного перинатального центра присвоили почетное звание

Стаж работы заведующей организационно-методическим отделом Видновского перинатального центра Татьяны Хрипковой составляет уже почти 40 лет. После окончания ординатуры начинала врачом-статистиком, долгое время работала заместителем главных врачей городских и районных больниц, и вот уже почти 6 лет трудится в одном из лучших учреждений Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мне нравится оказывать методическую помощь сотрудникам перинатального центра. Помогаю разобраться в вопросах организации здравоохранения заведующим, старшим медицинским сестрам и акушеркам», — отметила заведующая организационно-методическим отделом Татьяна Хрипкова.

Кандидат медицинских наук, врач-методист Татьяна Хрипкова курирует методическую и статистическую деятельность Видновского перинатального центра, обладает обширными знаниями и с легкостью ориентируется во всех вопросах оказания медицинской помощи пациентам.

«Опытный и очень грамотный специалист! Всегда подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации и поможет выстроить работу так, чтобы было комфортно докторам и пациенткам», — рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присваивают лучшим сотрудникам медицинских учреждений региона уже почти 20 лет. Нагрудным знаком отмечаются специалисты за личный вклад в организацию и развитие отрасли. Обязательным условием является трудовой стаж в регионе не менее 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.

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