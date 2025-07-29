Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов посетил Научно-исследовательский клинический институт детства — ведущее детское медучреждение Подмосковья, объединяющее передовые технологии, научные разработки и высокий уровень медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«НИКИ детства — это не просто учреждение, где оказывается стационарная и амбулаторная помощь. Это научный центр, где рождаются новые методы терапии, где каждый случай изучается, анализируется и вносит вклад в развитие педиатрии и медицинской науки в целом. Мы используем новейшие технологии и оборудование экспертного класса для диагностики и реабилитации. Ежегодно у нас проходят лечение дети из 76 регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Ярослав Нилов посетил несколько профильных отделений: кардиологическое, эндокринологическое, отделение анестезиологии и реанимации и реабилитации. Сотрудники Института рассказали о принципах комплексного подхода к лечению, индивидуальных программах реабилитации и применении инновационных методик, включая роботизированную терапию с биологической обратной связью для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В ходе встречи с руководством Института Ярослав Нилов обсудил вопросы развития реабилитационной инфраструктуры и обеспечения лекарствами детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. В завершении визита парламентарий поблагодарил коллектив НИКИ детства за самоотверженный труд, высокий профессионализм и человеческое отношение к каждому маленькому пациенту.

«Я, как житель Подмосковья, рад, что в Мытищах есть такой центр, который занимается изучением причин, почему такое количество детей сегодня рождается с патологиями, почему растет количество детей с аутизмом. Наша общая задача — искать все возможные методы, чтобы помогать таким детям. Но все зависит от того, кто этим занимается. Поэтому хочу сказать слова благодарности медикам за их тяжелейший труд», — заключил Ярослав Нилов.

Попасть на лечение в НИКИ детства можно по направлению лечащего врача из поликлиники по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.

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