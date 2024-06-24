Опухоль весом 3 кг удалили у женщины врачи Видновской больницы

В Видновскую больницу поступила 60-летняя женщина с объемным образованием на ноге в паховой области, которое мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Женщина около 15 лет не обращалась за медицинской помощью, так как боялась хирургического вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Состояние пациентки осложняло наличие таких сопутствующих патологий, как сахарный диабет и избыточный вес. Врачи провели диагностику и выявили липому — доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки.

«В ходе полуторачасовой операции мы удалили 3-килограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную опухоль на второй ноге, которая на тот момент достигла размеров буханки хлеба. Липома, вырастая до гигантских размеров, становится опасной, потому что может переродиться в онкологическую опухоль, нагноиться и причинять дискомфорт, мешая привычному образу жизни, поэтому она требует регулярного наблюдения у врача и должна удаляться в плановом порядке», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.

На данный момент полностью восстановившаяся пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана под амбулаторное наблюдение врачей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.