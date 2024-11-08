Опухоль размером с хоккейную шайбу удалили онкохирурги Балашихи

В 2022 году 81-летняя женщина начала отмечать рост мягких тканей левой кисти, но к врачам не обратилась. Когда опухоль достигла гигантских размеров и повседневная жизнь стала невозможной, она обратилась к специалистам Московского областного онкологического диспансера, где ей диагностировали саркому, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Опухоль занимала всю область 2 и 3 пальцев, поэтому мы провели экзартикуляцию этих пальцев вместе с огромной опухолью. Нам удалось сохранить двигательную функцию кисти и предотвратить метастазирование. Если бы пациентка не обратилась за помощью, то возможен был летальный исход. Благодаря использованию новейшего оборудования и современных стандартов лечения, нам удалось достичь максимально возможного результата. Теперь женщина может вернуться к повседневным делам», — рассказал врач-онколог областного онкодиспансера Олег Гузюк.

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога по месту жительства. Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что своевременное обращение к врачу позволит вовремя обнаружить заболевание и начать лечение, предотвратив неблагоприятные последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.