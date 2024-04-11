В Сети появились кадры из квартиры москвича с весом в 400 кг, вызвавшего скорую

Telegram-канал SHOT опубликовал видеозапись, сделанную в квартире жителя Москвы, который весит 400 кг. В четверг утром его самочувствие резко ухудшилось.

У мужчины заболело сердце, он вызвал скорую помощь. Приехавшие медики выявили у пациента сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота.

Спасатели пытаются вынести 54-летнего Максима из жилья. Квартира находится на 1 этаже, поэтому сотрудники МЧС хотят снять оконные рамы, чтобы мужчину можно было эвакуировать через оконный проем.

Последние 3 года мужчина не может ходить из-за последствий коронавируса. В общей сложности он не покидал дом в течение 10 лет.

Кровать Максима оборудована держателями для гаджетов, там в том числе есть рация, которую тот использует для контакта с родными. За Максимом ухаживает его 24-летний сын.