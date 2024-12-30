Опубликован график работы медучреждений в праздничные выходные дни в Москве

График работы медучреждений Москвы в праздничные выходные дни с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года изменится. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Взрослые поликлиники 30 декабря работают с 09:00 до 18:00. С 31 декабря по 8 января график будет с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники 30 декабря работают с 09:00 до 15:00. Помощь на дому с 30 декабря по 8 января оказывается с 09:00 до 15:00.

Отделения помощи на дому работают 30 декабря, а также со 2 по 7 января с 09:00 до 18:00. 31 декабря, 1 и 8 января — с 09:00 до 16:00.

Травмпункты для взрослых работают тогда же, когда и поликлиники. Детские функционируют с 08:00 до 22:00. Круглосуточные так и будут принимать пациентов 24/7.

Психологическую поддержку будут оказывать круглосуточно. Получить ее можно по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона) и +7495051 (с мобильного). Изменится график работы у ветеринарных клиник, дворцов бракосочетания, учреждений социальной защиты и МФЦ.