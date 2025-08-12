Опрос показал, что 52% россиян регулярно проходят диспансеризацию по ОМС

При этом 42% респондентов время от времени также обращаются в коммерческие клиники или к платным врачам.

«Из них 15% для оплаты услуг самостоятельно приобрели страховые программы, такие как ДМС или страхование жизни. Еще 13% готовы дополнительно оплачивать визиты к врачам, а 9% получают медицинскую помощь по полису ДМС от работодателя. 6% активно используют телемедицину и симптом-чекеры (специальные приложения)», — говорится в результатах.

Среди тех, кто пользуется ОМС, 43% всегда выбирают только те услуги, которые предоставляются по государственной программе страхования и не требуют дополнительных вложений.

При этом около половины россиян (45%) не проходят диспансеризацию вовсе. Основные причины, которые назвали респонденты (можно было давать несколько ответов) — нехватка времени (65%), нежелание получать направление у врача и разбираться с тем, как пройти медицинский осмотр (13%), а также из-за того, что не видят в этом смысла (10%) или не знают о такой возможности (7%).