Опрос показал, что 52% россиян регулярно проходят диспансеризацию по ОМС
Фото - © Новая взрослая поликлиника в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах/Медиасток.рф
Более половины россиян регулярно проходят обязательное медицинское страхование (ОМС), следует из результатов опроса СК «Росгосстрах Жизнь», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
При этом 42% респондентов время от времени также обращаются в коммерческие клиники или к платным врачам.
«Из них 15% для оплаты услуг самостоятельно приобрели страховые программы, такие как ДМС или страхование жизни. Еще 13% готовы дополнительно оплачивать визиты к врачам, а 9% получают медицинскую помощь по полису ДМС от работодателя. 6% активно используют телемедицину и симптом-чекеры (специальные приложения)», — говорится в результатах.
Среди тех, кто пользуется ОМС, 43% всегда выбирают только те услуги, которые предоставляются по государственной программе страхования и не требуют дополнительных вложений.
При этом около половины россиян (45%) не проходят диспансеризацию вовсе. Основные причины, которые назвали респонденты (можно было давать несколько ответов) — нехватка времени (65%), нежелание получать направление у врача и разбираться с тем, как пройти медицинский осмотр (13%), а также из-за того, что не видят в этом смысла (10%) или не знают о такой возможности (7%).