Определить депрессию можно по голосу, заявила психолог

Тренер по речи, голосу и публичным выступлениям, психолог Ольга Рашевская рассказала, как голос человека может указывать на депрессивное состояние. По ее словам, он является не просто набором звуков, а отражением внутреннего мира, эмоций и переживаний, сообщает RuNews24.ru .

«Голос отражает все то, что мы чувствуем внутри нашего дома, а тело — это как раз тот дом, в котором мы живем. Поэтому голос — это всегда про состояние нашего тела, про наши внутренние переживания», — отметила Рашевская.

Есть люди, умеющие скрывать эмоции и говорить уверенно, даже когда внутри не все спокойно. Но и у них не всегда получается контролировать изменение темпа речи и тона, паузы и заикания.

По словам психолога, любое психическое расстройство можно заметить по голосу. У депрессивного человека он будет тусклым и монотонным, как будто человек не имеет желания разговаривать и очень устал.