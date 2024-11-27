Операция или очки: врач рассказала о катаракте у детей

Главный врач World Vision Clinic Зарина Курачинова заявила, что катаракта в детском возрасте может возникнуть по ряду причин: генетические факторы, инфицирование матери еще во время беременности, нарушение обмена веществ и самая распространенная — травма глаза, но в любом случае это заболевание требует пристального и срочного внимания, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, существует несколько способов лечения: операция, подбор специальных контактных линз или очков, физиотерапия и наблюдение у офтальмолога.

Операции проводят с использованием факоэмульсификации, когда катаракту удаляют с минимальными разрезами, а если хрусталик не восстанавливается, устанавливают искусственный имплант, также отметила врач.

Чтобы распознать катаракту у ребенка, необходимо обратить внимание на его поведение. О заболевании могут говорить проблемы с фокусировкой зрения, частое прищуривание и даже изменения в цвете радужки, заключила доктор.